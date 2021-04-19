Карантин усилили в Шымкенте

Главный госсанврач Шымкента подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.
Продлить режим карантина и усилить ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 20 апреля 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в постановлении.
Согласно документу, жителям и гостям Шымкента:
В обычном режиме будут работать: АЗС и магазины при них, магазины автозапчастей, цветочные магазины, фотосалоны, медорганизации, аптеки.
Движение общественного транспорта ограничат в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00.
Как следует из постановления, ограничена деятельность:
Продуктовые магазины, минимаркеты и магазины у дома вне зависимости от места нахождения будут работать с 09:00 до 22:00.
Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающие косметологические услуги (по записи) - с 09:00 до 22:00 (4 кв. м на одного посетителя и по предварительной записи).
Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые, специализированные, вещевые, скотные), ярмарки - с 06:00 до 18:00 (при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением деятельности в воскресенье).
Объекты общественного питания, фудкорты, точки по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, работающие только на доставку и на вынос - с 08:00 до 22:00.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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