Влияют ли магнитные бури на здоровье человека

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории "Рентгеновская астрономия Солнца" Физического института им. Лебедева РАН Сергей Богачев рассказал, как магнитные бури влияют на здоровье человека, передает zakon.kz.

Основное влияние магнитных бурь - на технику, включенную в розетку. Происходят скачки электроэнергии. С человеком все сложнее: его нельзя измерить различными приборами, чтобы оценить воздействие. Однако есть метеочувствительные люди, которые утверждают, что на них действует возмущенная магнитосфера Земли, - рассказал он ura.news.

По его словам, медицинские исследования показывают два пути влияния переменного магнитного поля: на центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови.

Однако если организм здоров, никакого влияния он не получит. Если уже есть проблемы, то фактор бурь добавит неприятностей, - пояснил свою точку зрения Сергей Богачев.

В болезнях человека, как считает врач и телеведущий Александр Мясников, виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни.

Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури - это непрофессионально, - заявил он.

Люди, по его мнению, списывают нежелание заниматься своим здоровьем "на бога, паразитов или на магнитное возмущение".

Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит. Александр Мясников

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