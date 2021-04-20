Аналог Clubhouse и сервис для подкастов появится в Facebook

Аналог основанной на голосовых сообщениях соцсети Clubhouse и сервис для подкастов в ближайшее время запустит Facebook, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, подкасты станут доступны в мобильном приложении соцсети.

Раньше вам приходилось уходить из [приложения] Facebook, чтобы послушать эпизоды [подкастов]. В течение ближайших нескольких месяцев у вас появится возможность слушать подкасты прямо в приложении Facebook - во время его использования или в фоновом режиме, - сообщила администрация Facebook.

Также в администрации сообщили, что к началу лета в Facebook появится аудиочат Live Audio Rooms. В нем группы пользователей смогут общаться друг с другом в специальных "комнатах". Сервис напоминает приложение Clubhouse: точно так же "хозяевами" ряда "комнат" станут знаменитости, которые будут "проводить дискуссии с другими публичными фигурами, экспертами и поклонниками".

Слушатели и участники обсуждения смогут делать пожертвования своим кумирам, а со временем в Live Audio Rooms появится возможность создавать платные "комнаты". Сервис будет запущен не только в самой соцсети, но и в приложении Facebook Messenger.

Facebook также анонсировала Soundbites, с помощью которого пользователи смогут делиться с друзьями и подписчиками короткими аудиосообщениями на своей странице. Тестирование опции начнется в ближайшие месяцы.

Мы также планируем добавить субтитры ко всем этим функциям, чтобы сделать их доступными для всех, - добавило руководство Facebook.

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