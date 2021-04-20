В США готовятся к вспышке протестов после вынесения вердикта в деле о гибели Флойда

В США власти Миннеаполиса усиливают меры безопасности в ожидании вердикта по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве в 2020 году темнокожего Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям Национального общественного радио США, в городе существенно увеличено число правоохранителей, власти штата подключили 3 тыс. бойцов Национальной гвардии США, рядом со зданием суда возведены лабиринты из бетонных конструкций.

Кроме того, контроль усилен на дорогах штата, для поддержания порядка там на помощь местным правоохранителям прибыли 120 коллег из штатов Огайо и Небраска.

Муниципальные школы приняли решение со среды до пятницы перевести школьников на удаленное обучение и отменить все факультативные занятия.

Мы полагаем, что вердикт по делу Шовина может повлиять на очное обучение в государственных школах Миннеаполиса, - заявил суперинтендант государственных образовательных учреждений города Эд Графф.

19 апреля вечером члены жюри присяжных по делу о непредумышленном убийстве Флойда удалились на совещание. Ограничений по времени на вынесение ими вердикта не предусмотрено.