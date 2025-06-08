Нацгвардия подавила массовые протесты мигрантов в Лос-Анджелесе
Соответствующий меморандум 8 июня был опубликован на официальном сайте Белого дома.
Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции по поиску нелегальных мигрантов, в результате которого были задержаны 45 человек.
BREAKING: Scenes from the Los Angeles ICE raids this afternoon.– Brian Krassenstein (@krassenstein) June 7, 2025
I don’t recall this kind of unrest under Biden. Do you? pic.twitter.com/qCFGYoBSdB
Трамп ранее осудил бездействие руководства штата и местных органов власти.
"Если губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут выполнять свою работу, а все знают, что они не могут, то федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков так, как ее следует решить" – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Спустя несколько часов стало известно о подавлении беспорядков в Лос-Анджелесе. Американский лидер опубликовал в соцсети пост с благодарностью, адресованный Национальной гвардии.
18 апреля 2025 года суд в США запретил администрации Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов.
Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тысячу долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.