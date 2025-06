Нацгвардия подавила массовые протесты мигрантов в Лос-Анджелесе

Соответствующий меморандум 8 июня был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции по поиску нелегальных мигрантов, в результате которого были задержаны 45 человек.

BREAKING: Scenes from the Los Angeles ICE raids this afternoon.



I don’t recall this kind of unrest under Biden. Do you? pic.twitter.com/qCFGYoBSdB