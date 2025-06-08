Нацгвардия подавила массовые протесты мигрантов в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тысяч бойцов национальной гвардии на фоне массовых протестов из-за миграционных рейдов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий меморандум 8 июня был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции по поиску нелегальных мигрантов, в результате которого были задержаны 45 человек.

BREAKING: Scenes from the Los Angeles ICE raids this afternoon.



I don’t recall this kind of unrest under Biden. Do you? pic.twitter.com/qCFGYoBSdB – Brian Krassenstein (@krassenstein) June 7, 2025

Трамп ранее осудил бездействие руководства штата и местных органов власти.

"Если губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут выполнять свою работу, а все знают, что они не могут, то федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков так, как ее следует решить" – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Спустя несколько часов стало известно о подавлении беспорядков в Лос-Анджелесе. Американский лидер опубликовал в соцсети пост с благодарностью, адресованный Национальной гвардии.

18 апреля 2025 года суд в США запретил администрации Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов.

Администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тысячу долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.