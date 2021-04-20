Еще 265 млрд тенге выделит правительство на борьбу с пандемией

Правительство Казахстана уточнило бюджет на 2021 год. Еще 265 млрд тенге направят на борьбу с пандемией коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил глава Минфина Ерулан Жамаубаев, при уточнении бюджета были учтены мероприятия предвыборной программы партии "Nur Otan" и стратегические инициативы и поручения главы государства.

По данным направлениям расходы бюджета были увеличены на 1,3 трлн тенге и составили 15,3 трлн тенге.

Так, на противоэпидемиологические мероприятия дополнительно выделено 265 млрд тенге, из них на доплаты медработникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий - 70 млрд тенге и на оплату медицинских услуг в рамках ГОБМП - 80 млрд тенге, - сообщил министр.

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Финансовое обеспечение предвыборной программы партии Nur Otan будет реализовано по следующим ключевым направлениям:

поддержка социальной сферы, обеспечение правопорядка и безопасности - 182 млрд тенге;

реализация госпрограмм Дорожной карты занятости и Еңбек, а также проекта "Ауыл – ел бесiгi" - 177 млрд тенге;

развитие сельского хозяйства и сферы ЖКХ - 143 млрд тенге;

строительство, реконструкция, ремонт и содержание республиканских и местных дорог - 140 млрд тенге;

поддержка МСБ - 64 млрд тенге.

На финансирование приоритетных поручений главы государства предусмотрено 154 млрд тенге. В общем объеме дополнительных расходов бюджета трансферты регионам составят 539 млрд тенге.

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Тамила Языкова, Нур-Султан