1,7 млрд тенге выделили из резерва правительства на ремонт ТЭЦ в Риддере

В рамках реализации поручений главы государства из резерва правительства выделили порядка 1,7 млрд тенге для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали Риддера, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

"Согласно документу средства в виде целевых текущих трансфертов будут перечислены в бюджет Восточно-Казахстанской области для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

За последние два года из резерва правительства и бюджета Восточно-Казахстанской области для ТЭЦ Риддера было направлено 15,5 млрд тенге. Ремонтно-восстановительные работы уже провели на котлах и турбине, благодаря чему удалось снизить износ станции с 75% до 46%. Также на тепловых сетях выполнили ремонт протяженностью 21,3 км, что помогло сократить износ теплосетей с 82% до 67%.

"Вместе с тем необходим ремонт узлов и механизмов, не вошедших в ремонтную компанию 2023-2024 годов. Требуется ремонт по котлоагрегатам, турбоагрегатам, а также комплексным и открытому распределительным устройствам, отвечающим за стабильное электроснабжение оборудования", – пояснили в правительстве.

Выделенные средства позволят обеспечить своевременную и качественную подготовку теплоэлектроцентрали города Риддера к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов.

Фото: primeminister.kz

В 2024 году с целью эффективного управления ТЭЦ, обеспечения финансовой и кадровой устойчивости имущественный комплекс станции передали в коммунальную собственность.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске ТЭЦ спроектируют с учетом экологических рисков, в том числе у теплоцентрали будет возможность перехода на газ.