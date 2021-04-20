Электрокар Tesla попал в ДТП в Алматы

20 апреля 2021, 14:22
Фото: zakon.kz

В Алматы на пересечении улиц Жандосова и Саина произошло ДТП с участием Tesla Model S и Lexus IS, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель электрокара следовал по Жандосова в западном направлении. Он начал разворачиваться, в этот момент в него на полном ходу врезался водитель Lexus. По предварительной версии, мужчина на Tesla не пропустил встречный поток.

От удара автомобили отбросило в стороны.

Со слов владельца Tesla, у автомобиля сработала автоматика - после столкновения электрокар самостоятельно выровнялся и остановился вдоль бордюра.

В ДТП обошлось без пострадавших. На месте работает полиция.


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