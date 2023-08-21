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Груженный бордюрами грузовик устроил массовое ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
Грузовик с дорожными бордюрами устроил серьезное ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы. Повреждены четыре легковых автомобиля, количество пострадавших уточняется, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил корреспондент Zakon.kz с места происшествия, грузовой автомобиль-манипулятор Mercedes с бордюрным камнем двигался по улице Жамакаева в северном направлении. По неизвестной причине грузовик не свернул, а продолжил движение по проспекту аль-Фараби в восточном направлении и вылетел на разделительную аллею. Он врезался в зеленые насаждения, уничтожив одно дерево и рассыпав находившиеся в кузове бордюрные блоки.

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Выехав на противоположную сторону проспекта аль-Фараби, грузовик столкнулся с автомобилем Subaru. При столкновении на легковой автомобиль и проезжую часть упали бордюрные блоки. Следом за этим грузовик снес автомобиль BMW – от силы удара машину закрутило и отбросило на попутный Volkswagen. Отброшенные ударом автомобили зацепили еще и Range Rover. Все четыре автомобиля двигались по проспекту аль-Фараби в западном направлении. После столкновения грузовой манипулятор вылетел с проезжей части, выехал на обочину и застрял в арыке.

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

"В 15:05 водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом аль-Фараби, допустив наезд на разделительное ограждение, проехал прямо и допустил столкновение с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад. Далее грузовик выехал на обочину проезжей части. В результате данного ДТП пострадали водитель и пассажир грузового транспорта", – прокомментировали в пресс-службе городского ДП.

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

По предварительной официальной информации, пострадали два человека. Очевидцы ДТП утверждают, что пострадали семь человек, в том числе дети (эти сведения пока не подтверждены). Сотрудники дорожной полиции совместно со службой спасения Алматы оперативно эвакуировали поврежденные автомобили. На место инцидента прибыли работники ГКП "Алматы Тазалык", которые привели в порядок проезжую часть и убрали бетонные блоки.

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Грузовик с бордюрами устроил ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работает дежурная группа, обстоятельства инцидента устанавливают. Полиция собирает показания водителей, ставших свидетелями ДТП, а также уточняет количество пострадавших.

В начале лета на проспекте аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП.

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Никита Дробны
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