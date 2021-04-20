Илон Маск потерял миллиарды долларов из-за смертельного ДТП с Tesla

После смертельной аварии с Tesla Илон Маск потерял миллиарды долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, за сутки он лишился 5,1 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов. 19 апреля акции Tesla в ходе торгов потеряли 3,4 процента, на закрытии торгов они стоили 714, 63 доллара за штуку.

Илон Маск занимает третью позицию в списке богатейших людей планеты.

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По словам Илона Маска, функция автопилота электромобиля разбившегося Tesla в момент аварии не была активирована. Он также добавил, что на участке дороги, где произошло ДТП, не было подсветки дорожной разметки, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота.

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18 апреля автомобиль Tesla врезался в дерево. Двое пассажиров скончались на месте.