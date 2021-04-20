Как поменять целевое назначение земельного участка

Изменение целевого назначения земельного участка является государственной услугой, которая регламентируется статьей 49-1 Земельного кодекса Республики Казахстан и Правилам оказания государственной услуги «Выдача решения на изменения целевого назначения земельного участка». Как это сделать без проблем, рассказали корреспонденту zakon.kz в Управлении земельных отношений Алматы.

Чтобы изменить целевое назначение земельного участка, нужно подать заявление через портал e-license. В заявлении необходимо указать кадастровый номер земельного участка. запрашиваемое целевое назначение земельного участка, площадь земельного участка, номер и дату правоустанавливающего и идентификационного документов на участок, копия электронного акта кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, в случае необходимости выплаты в доход бюджета.

Срок оказания услуги 13 рабочих дней, результатом которой является решение местного исполнительного органа об изменении либо отказе в изменении целевого назначения.

При рассмотрении заявления, государственные органы определяют возможность использования земельного участка по запрашиваемому назначению, в соответствии с Генеральным планом развития города и Планом детальной планировки района. После чего, заявление вносится на рассмотрение земельной комиссии для принятия соответствующего заключения. На основании заключения земельной комиссии принимается решение местного исполнительного органа в виде постановления акима об изменении либо в отказе изменения целевого назначения земельного участка, которое можно получить в электронном кабинете портала, - сообщили в УЗО Алматы.

Для физических лиц такая услуга оказывается бесплатно, а субъектам малого или среднего предпринимательства по их заявлениям может быть предоставлена рассрочка выплаты за изменение целевого назначения земельного участка.

Подготовил Альберт Ахметов