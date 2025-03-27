Изменение целевого назначения земельного участка: обновлены правила

Приказом и. о. министра сельского хозяйства от 14 марта 2025 года внесены изменения в Правила по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлены Правила оказания государственной услуги "Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка".

Госуслугу оказывают местные исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов, городов областного значения, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по месту нахождения земельного участка через:

государственную корпорацию "Правительство для граждан";

веб-портал электронного правительства egov.kz.

Необходимые документы

заявление об изменении целевого назначения земельного участка по форме;

в случае положительного решения земельной комиссии (при изменении целевого назначения земельного участка, расположенного за пределами населенного пункта) или положительного итогового заключения об изменении целевого назначения земельного участка (при изменении целевого назначения земельного участка, расположенного в черте населенного пункта) в течение одного рабочего дня:

копию акта кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка при изменении его целевого назначения, в случае необходимости выплаты в доход бюджета суммы, равной кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, выплаты в бюджет суммы, равной разнице между кадастровой (оценочной) стоимостью;

в случае изменения целевого назначения земельного участка, расположенного на приаэродромной территории:

разрешение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, о регистрации (перерегистрации) юридического лица, о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, подтверждающем право собственности на недвижимое имущество, о правоустанавливающих и идентификационных документах на земельный участок, истребываются из соответствующих государственных информационных систем.

Сроки оказания госуслуги:

в случае изменения целевого назначения земельного участка, расположенного в черте населенного пункта, – в срок до восьми рабочих дней ;

; в случае изменения целевого назначения земельного участка, расположенного за пределами населенного пункта, – в срок до 16 рабочих дней.

В указанные сроки не входит время заключения договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды).

Госуслуга оказывается бесплатно.

Результат оказания госуслуги

Решение услугодателя об изменении целевого назначения земельного участка с приложением договора купли-продажи земельного участка или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного (безвозмездного) землепользования (аренды) (в случае выкупа земельного участка) либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Основания для отказа в оказании госуслуги:

установление недостоверности документов, представленных заявителем, или данных, содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги требованиям;

отрицательный ответ согласующих органов на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги;

отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Также в новой редакции изложены Правила оказания государственной услуги "Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (аукционов)".

Приказ вводится в действие с 27 мая 2025 года.