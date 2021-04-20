Разбил лобовое стекло битой – в Алматы накажут участников пранка

В алматинских соцсетях появилось видео конфликта на дороге. Один из участников в ходе ссоры разбивает бейсбольной битой лобовое стекло автомобиля соперника. В ДП города Алматы прокомментировали произошедшее, сообщает zakon.kz.

Участниками конфликта на дороге стали водитель автомобиля Mercedes-Benz G-класс и легковой иномарки. Первое видео снимал водитель легкового автомобиля. Он возмущается, что некий "неадекват" на Gelandewagen, не соблюдая дорожные знаки, стал проситься вступить в ряд, а после отказа начал подрезать и хамить. Поехал за ним, затем перегородил дорогу.

На кадрах из Gelandewagen выходит парень с битой в руках и разбивает лобовое стекло легкового автомобиля. Водители беспрерывно ругаются.

Второе видео снимали из Mercedes-Benz. В кадре KIA Cerato, а мужской голос за кадром неодобрительно комментирует действия ее водителя. Подразумевается, что это видео снято раньше первого, а ситуация и стала причиной конфликта.

После того, как видео попало в Сеть им заинтересовались сотрудники полиции города Алматы. Спустя какое-то время они установили тех, кто был на видео.

Выяснилось, что парни снимали "пранк" (розыгрыш).

Оба участника пранка извинились перед алматинцами и объяснили, что таким образом помогли избавится от лобового стекла на KIA Cerato по которому пошла трещина. Просто его снять им показалось недостаточно веселым. Они сняли видео, разослали друзьям, а кто-то из друзей выложил его в соцсеть.

В настоящее время сотрудниками полиции Жетысуйского района в отношении их составлены протоколы по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). пресс-служба ДП города Алматы