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Происшествия

Драка на дороге и разбитое лобовое стекло: участников рекламы наказали в Астане

водители ради рекламы подрались и разбили лобовое стекло автомобиля, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 21:18 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции Астаны в социальных сетях выявили видео, на котором водители автомобилей Toyota и Kia устроили конфликт прямо на проезжей части. В результате инцидента один из участников повредил лобовое стекло автомобиля Kia с помощью биты, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили стражи порядка, инцидент инсценировал конфликт с целью создания рекламного ролика для Instagram.

"За совершенные правонарушения они привлечены к административной ответственности за нарушение правил маневрирования, управление транспортными средствами без регистрационных знаков и нахождение на проезжей части в неположенном месте. Оба автомобиля изъяты и помещены на специализированную стоянку", – рассказали в полиции.

Отмечается, что в отношении участников возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Ранее драка женщин и подростков в Алматы попала на видео.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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