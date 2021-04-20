Руководство Дома ребенка в ВКО обвинили в крупных хищениях

В антикоррупционной службе ВКО рассмотрели дело о коррупции в Доме ребенка в регионе, сообщает zakon.kz.

Руководитель Ерлан Жалмағамбет провел онлайн-совещание, где обсуждалось уголовное дело в отношении должностных лиц КГКП "Специализированный дом ребенка города Усть-Каменогорска" по факту неоднократного хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Должностные лица Дома ребенка регулярно расхищали бюджетные средств в особо крупном размере. Они необоснованно начисляли себе крупную заработную плату, командировочные расходы, необоснованно перечисляли деньги на счет одного ТОО.

Кроме того, ответственные лица Управления здравоохранения ВКО не контролировали работу предприятия по расходованию бюджетных денежных средств, о чем свидетельствует отсутствие проверок в указанном подведомственном учреждении. антикоррупционная служба ВКО

В ведомстве напоминают, что о фактах коррупции любой гражданин может сообщить в Антикоррупционную службу через Call-центр "1424", который работает в режиме 24/7.