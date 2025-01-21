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Общество

Главбух школы в Кызылординской области осужден за хищение 20 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 12:22 Фото: Zakon.kz
Главный бухгалтер школы №260 Аральского района Кызылординской области с января 2023 года по август 2024 года безосновательно перечислял деньги на свой счет отдельно от заработной платы и использовал их в личных целях, передает Zakon.kz.

Незаконные перечисления он делал ежемесячно. В том числе и во время трудового отпуска.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz заместитель руководителя следственного управления Департамента экономических расследований по Кызылординской области Медеу Таубай, бухгалтер нанес государству ущерб в размере 20 млн тенге.

"Решением суда его признали виновным в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и лишили свободы на 7 лет. Также ему запретили работать на должностях, связанных с финансово-материальной ответственностью сроком на 10 лет".заместитель руководителя следственного управления ДЭР по Кызылординской области Медеу Таубай

Отбывание наказания предусмотрено судом в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Ущерб в 20 417 530 тенге, причиненный государству, должен быть добровольно возвращен осужденным в течение двух месяцев после вступления приговора в законную силу.

В целях недопущения подобных фактов ДЭР по Кызылординской области предупреждает об ответственности и призывает всех руководителей государственных учреждений взять на контроль расходование бюджетных средств.

Приговор по этому делу в законную силу не вступил.

Елена Лебедева
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