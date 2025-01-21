Главбух школы в Кызылординской области осужден за хищение 20 млн тенге
Незаконные перечисления он делал ежемесячно. В том числе и во время трудового отпуска.
Как рассказал корреспонденту Zakon.kz заместитель руководителя следственного управления Департамента экономических расследований по Кызылординской области Медеу Таубай, бухгалтер нанес государству ущерб в размере 20 млн тенге.
"Решением суда его признали виновным в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и лишили свободы на 7 лет. Также ему запретили работать на должностях, связанных с финансово-материальной ответственностью сроком на 10 лет".заместитель руководителя следственного управления ДЭР по Кызылординской области Медеу Таубай
Отбывание наказания предусмотрено судом в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Ущерб в 20 417 530 тенге, причиненный государству, должен быть добровольно возвращен осужденным в течение двух месяцев после вступления приговора в законную силу.
В целях недопущения подобных фактов ДЭР по Кызылординской области предупреждает об ответственности и призывает всех руководителей государственных учреждений взять на контроль расходование бюджетных средств.
Приговор по этому делу в законную силу не вступил.