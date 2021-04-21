Почему нужно кастрировать и стерилизовать собак и кошек

Казахстанцы, которые решили завести кошку или собаку, рано или поздно вынуждены принять серьезное решение: оставлять домашним питомцам возможность плодиться, или провести кастрацию/стерилизацию. Корреспондент zakon.kz выяснил верный ответ на этот вопрос.

В 2017 году, в целях гуманизации регулирования численности бродячих животных, была разработана Дорожная карта благосостояния животных города Алматы 2017-2020 "Добрый город". В рамках проекта в том же году в городе была запущена программа бесплатной кастрации и стерилизации собак и кошек. За указанный период, с 2017 по 2020 годы, программой охвачено 33,5 тыс. животных (2017– 10 000,2018 – 11 500, 2019 – 8 000, 2020 – 4 000 собак и кошек).

За годы проведения отмечено, что программа вызывает высокий спрос и положительные отзывы среди населения: как со стороны владельцев домашних животных, так и среди волонтеров, занимающихся пристройством бродячих собак и кошек. Программа рассчитана на владельческих животных. То есть, под участие подпадают как домашние животные, так и ранее бродячие, но только при наличии условного владельца, - рассказали корреспонденту zakon.kz в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

Мы узнали, что в текущем году программой бесплатной стерилизации и кастрации собак и кошек в Алматы планируют охватить 4000 собак и кошек. Дата начала программы и список ветеринарных клиник будут определены после проведения конкурса госзакупок.

Понятно, что для контроля численности бродячих животных кастрация и стерилизация незаменима. Но так ли важно делать такие процедуры с домашними кошками и собаками, которых человек не собирается "выбрасывать на улицу"? Ветеринарный врач Мади Айтжан настаивает, что кошек и собак кастрировать/стерилизовать однозначно нужно.

Во-первых, ранняя кастрация (до года) предотвращает развитие многих болезней. К примеру, бывают случаи гнойного воспаления матки, онкологии, гормональные нарушения, простатиты. Поэтому, если владелец животного не планирует заниматься разведением, то я настоятельно рекомендую кастрировать питомца. Кастрировать/стерилизовать можно в любом возрасте, если нет противопоказаний. Обычно мы проводим такую операцию с 5-6 месяцев, когда у животного уже имеются необходимые прививки, - сказал специалист.

Многие владельцы, чьи животные не кастрированы, во время половой охоты у собак и кошек используют гормональные контрацептивы - капли, уколы, таблетки. Они считают, что это лучше, чем кастрировать животное. Однако при этом они забывают, что гормональные контрацептивы имеют много побочных эффектов.

У меня была клиентка, владелица 10-летней кошки британской породы. Всю жизнь владелица во время течки у кошки капала ей гормональные препараты. Кастрировать не хотела, так как ей было жалко кошку. В итоге животное погибло от злокачественного новообразования молочной железы. И с такими примерами за время моей работы я сталкиваюсь довольно часто. Есть еще мнение, что животному нужно один раз дать почувствовать себя родителем. Однако это миф. Повторюсь, если владелец не планирует заниматься разведением, то лучше кастрировать питомца, - заключил ветеринарный врач.

Каждому человеку не стоит забывать о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. И если вы решили завести кошку или собаку, то животное станет вашим членом семьи, а не просто игрушкой или средством заработка (в случае с разведением породистых домашних животных).

Альберт Ахметов