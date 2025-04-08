#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

Где в Алматы можно бесплатно стерилизовать и кастрировать домашнее животное

Где в Алматы можно бесплатно стерилизовать и кастрировать домашнее животное, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:55 Фото: unsplash
В Алматы стартовала программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили власти южной столицы.

"В соответствии с Законом РК "Об ответственном обращении с животными", с 1 апреля 2025 года в Алматы продолжается программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных. К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в единой базе учета", – говорится в сообщении, распространенном 8 апреля.

В случае отсутствия микрочипа и паспорта, можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек составляет от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов от 6 месяцев до 9 лет".Пресс-служба акимата Алматы

Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает:

  • регистрацию первичного обращения владельца животного в книге учета (сбор анамнеза, запись на операцию);
  • предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции (беременность, овуляция, сниженный иммунитет, отсутствие профилактической вакцинации);
  • определение живой массы животного и расчет наркоза;
  • премедикацию;
  • введение в наркоз;
  • фиксацию животного;
  • подготовку операционного поля;
  • проведение операции;
  • использование рассасывающих шовных материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность;
  • выведение из наркоза;
  • регистрацию физикальных данных в книге учета;
  • помещение животного в дневной стационар для наблюдения не менее 10 часов;
  • послеоперационный мониторинг состояния прооперированного животного в течение 3 дней (по телефону);
  • контроль за состоянием швов на 10-12 сутки после операции для исключения возможных осложнений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:55
Дискуссия в Мажилисе по борьбе с бродячими собаками: безвозвратный отлов или стерилизация с вакцинацией

21 февраля 2025 года в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана озвучили позицию об усыплении бродячих животных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почему отдых в Казахстане дороже чем за рубежом, объяснили в Минтуризма
Общество
15:12, Сегодня
Почему отдых в Казахстане дороже чем за рубежом, объяснили в Минтуризма
Генеральная уборка проводится в Астане
Общество
14:33, Сегодня
Генеральная уборка проводится в Астане
Бронемашина проедет по одному из казахстанских городов
Общество
14:08, Сегодня
Бронемашина проедет по одному из казахстанских городов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: