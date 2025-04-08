Где в Алматы можно бесплатно стерилизовать и кастрировать домашнее животное
Фото: unsplash
В Алматы стартовала программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня заявили власти южной столицы.
"В соответствии с Законом РК "Об ответственном обращении с животными", с 1 апреля 2025 года в Алматы продолжается программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных. К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в единой базе учета", – говорится в сообщении, распространенном 8 апреля.
В случае отсутствия микрочипа и паспорта, можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек составляет от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов от 6 месяцев до 9 лет".Пресс-служба акимата Алматы
Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает:
- регистрацию первичного обращения владельца животного в книге учета (сбор анамнеза, запись на операцию);
- предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции (беременность, овуляция, сниженный иммунитет, отсутствие профилактической вакцинации);
- определение живой массы животного и расчет наркоза;
- премедикацию;
- введение в наркоз;
- фиксацию животного;
- подготовку операционного поля;
- проведение операции;
- использование рассасывающих шовных материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность;
- выведение из наркоза;
- регистрацию физикальных данных в книге учета;
- помещение животного в дневной стационар для наблюдения не менее 10 часов;
- послеоперационный мониторинг состояния прооперированного животного в течение 3 дней (по телефону);
- контроль за состоянием швов на 10-12 сутки после операции для исключения возможных осложнений.
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