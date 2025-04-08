Где в Алматы можно бесплатно стерилизовать и кастрировать домашнее животное

В Алматы стартовала программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили власти южной столицы.

"В соответствии с Законом РК "Об ответственном обращении с животными", с 1 апреля 2025 года в Алматы продолжается программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных. К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в единой базе учета", – говорится в сообщении, распространенном 8 апреля.

В случае отсутствия микрочипа и паспорта, можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек составляет от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов от 6 месяцев до 9 лет". Пресс-служба акимата Алматы

Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает:

регистрацию первичного обращения владельца животного в книге учета (сбор анамнеза, запись на операцию);

предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции (беременность, овуляция, сниженный иммунитет, отсутствие профилактической вакцинации);

определение живой массы животного и расчет наркоза;

премедикацию;

введение в наркоз;

фиксацию животного;

подготовку операционного поля;

проведение операции;

использование рассасывающих шовных материалов с документами, подтверждающими их качество и безопасность;

выведение из наркоза;

регистрацию физикальных данных в книге учета;

помещение животного в дневной стационар для наблюдения не менее 10 часов;

послеоперационный мониторинг состояния прооперированного животного в течение 3 дней (по телефону);

контроль за состоянием швов на 10-12 сутки после операции для исключения возможных осложнений.

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