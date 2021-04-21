Посол США обратился к казахстанцам

Посол США в Казахстане Уильям Мозер на пресс-конференции положительно оценил развитие отношений между двумя странами, передает zakon.kz.

Сәлеметсіздер ме! Спасибо, что нашли время присоединиться сегодня к нашей онлайн конференции. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и верю, что скоро появится возможность встретиться с вами лично. Во-первых, хочу выразить свои теплые пожелания тем, кто празднует Рамадан в Казахстане. Рамадан Карим! Ораза қабыл болсын! Важность возможности собраться вместе и выразить благодарность за многочисленные благословения, которые у нас есть, и помнить тех, кто не может присоединиться к нам, особенно очевидна в этом году. Я искренне надеюсь, что это только в этот Рамадан нам придется практиковать социальное дистанцирование и носить маски, - сказал Мозер в приветственном слове.

Он верит в том, что мир находится на пороге преодоления пандемии. Вакцины внедряются по всему миру, в том числе в посольствах США. Мозер отметил, что получил первую прививку на прошлой неделе. И призвал всех по возможности пройти вакцинацию.

Наконец, я хотел бы поговорить о важной вехе в отношениях между Соединенными Штатами и Казахстаном: в этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений с Казахстаном. Как первая страна, признавшая независимость Казахстана, мы с гордостью отмечаем этот юбилей вместе. Фактически, мы уже начали делиться важными событиями в наших отношениях в социальных сетях и будем продолжать освещать эти исторические моменты в течение всего года, - отметил посол.

По его словам, 30 лет назад, когда Казахстан обрел независимость, бывший госсекретарь Бейкер посетил страну на следующий день после этого события.

Этот визит подчеркнул, насколько важны наши отношения были уже тогда. Я хочу особо отметить, что мы рассматриваем нашу кампанию "30 лет вместе", как возможность не просто оглянуться назад, но и заглянуть в будущее. Тридцать лет сотрудничества положительно повлияли на отношениям между США и Казахстаном, и наши связи сейчас крепче, чем когда-либо. Как сказал президент Байден, "мы смотрим вперед вместе". И я уверен, что дружба и партнерство между США и Казахстаном будут только крепнуть, - резюмировал Уильям Мозер.