Посол США обратился к казахстанцам

Поводом стала дата: 3 мая – Всемирный день свободы печати.

В обращении Дэниел Розенблюм говорит о том, что в 2024 году этот день посвящен роли журналистики в освещении глобального экологического кризиса.

Он отметил, что их вдохновляют отважные спасатели и бесчисленное множество казахстанцев, которые откликнулись на стихийное бедствие, вызвавшись добровольно помочь своим соседям и соотечественникам.

По его словам, сила слова всегда была важной частью казахстанской степной демократии, глубоко укоренившейся в ее культурных традициях.

"On this Press Freedom Day, I say to all journalists across Kazakhstan, thank you for your work, thank you for your courage, and thank you for using the power of the word to help our society make informed decisions." - Ambassador Rosenblum. pic.twitter.com/Ritd5ZMirk