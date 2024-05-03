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Посол США обратился к казахстанцам

Посол США обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:57 Фото: X/ U.S. Embassy to Kazakhstan
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм записал обращение, в котором обратился к жителям страны, журналистам, а также прокомментировал масштабные паводки, сообщает Zakon.kz.

Поводом стала дата: 3 мая – Всемирный день свободы печати.

"В этот День свободы печати я говорю всем журналистам по всему Казахстану: спасибо за вашу работу, спасибо за ваше мужество и спасибо за то, что вы используете силу слова, чтобы помочь нашему обществу принимать обоснованные решения", – подписано видео на странице посольства США в Казахстане в X.

В обращении Дэниел Розенблюм говорит о том, что в 2024 году этот день посвящен роли журналистики в освещении глобального экологического кризиса.

"Для Казахстана этот кризис никогда не ощущался так остро, как сейчас, из-за катастрофических наводнений, которые затронули большую часть территории вашей страны. Посольство США и я глубоко сочувствуем жертвам этой катастрофы, тысячам и тысячам людей, которые потеряли дома, имущество и бизнес", – сказал посол.

Он отметил, что их вдохновляют отважные спасатели и бесчисленное множество казахстанцев, которые откликнулись на стихийное бедствие, вызвавшись добровольно помочь своим соседям и соотечественникам.

"Журналисты играют важнейшую роль в преодолении экологического кризиса, ежедневно доводя важную информацию до общественности и правительства. Они используют силу слова, чтобы донести до вас правду и предотвратить распространение ложной информации не только об окружающей среде, но и по всему спектру новостных сюжетов и проблем", – отметил Розенблюм.

По его словам, сила слова всегда была важной частью казахстанской степной демократии, глубоко укоренившейся в ее культурных традициях.

"Известные казахстанские ораторы, акыны использовали свое красноречие для руководства, посредничества и передачи важных новостей. Их уважали в обществе, и их работа высоко ценилась. Точно так же и сегодня мы должны продолжать уважать и ценить работу тех, кто использует силу слова, чтобы информировать нас и открывать для нас мир", – сказал посол США в Казахстане.

В марте 2024 года посол США на казахском языке поздравил жителей Казахстана с Наурызом.

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