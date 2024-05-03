Посол США обратился к казахстанцам

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм записал обращение, в котором обратился к жителям страны, журналистам, а также прокомментировал масштабные паводки, сообщает Zakon.kz.

Поводом стала дата: 3 мая – Всемирный день свободы печати.

"В этот День свободы печати я говорю всем журналистам по всему Казахстану: спасибо за вашу работу, спасибо за ваше мужество и спасибо за то, что вы используете силу слова, чтобы помочь нашему обществу принимать обоснованные решения", – подписано видео на странице посольства США в Казахстане в X.

В обращении Дэниел Розенблюм говорит о том, что в 2024 году этот день посвящен роли журналистики в освещении глобального экологического кризиса.

"Для Казахстана этот кризис никогда не ощущался так остро, как сейчас, из-за катастрофических наводнений, которые затронули большую часть территории вашей страны. Посольство США и я глубоко сочувствуем жертвам этой катастрофы, тысячам и тысячам людей, которые потеряли дома, имущество и бизнес", – сказал посол.

Он отметил, что их вдохновляют отважные спасатели и бесчисленное множество казахстанцев, которые откликнулись на стихийное бедствие, вызвавшись добровольно помочь своим соседям и соотечественникам.

"Журналисты играют важнейшую роль в преодолении экологического кризиса, ежедневно доводя важную информацию до общественности и правительства. Они используют силу слова, чтобы донести до вас правду и предотвратить распространение ложной информации не только об окружающей среде, но и по всему спектру новостных сюжетов и проблем", – отметил Розенблюм.

По его словам, сила слова всегда была важной частью казахстанской степной демократии, глубоко укоренившейся в ее культурных традициях.

"Известные казахстанские ораторы, акыны использовали свое красноречие для руководства, посредничества и передачи важных новостей. Их уважали в обществе, и их работа высоко ценилась. Точно так же и сегодня мы должны продолжать уважать и ценить работу тех, кто использует силу слова, чтобы информировать нас и открывать для нас мир", – сказал посол США в Казахстане.

"On this Press Freedom Day, I say to all journalists across Kazakhstan, thank you for your work, thank you for your courage, and thank you for using the power of the word to help our society make informed decisions." - Ambassador Rosenblum. pic.twitter.com/Ritd5ZMirk — U.S. Embassy to Kazakhstan (@USembassyKAZ) May 3, 2024

В марте 2024 года посол США на казахском языке поздравил жителей Казахстана с Наурызом.