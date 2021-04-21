Штраф за отказ от вакцинации. Что говорят в Минздраве

Казахстанцы не перестают проявлять заботу к соотечественникам. На этот раз они предупреждают друг друга о неких штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19, сообщает zakon.kz.
Якобы такие меры начнут применять уже в конце этого года. Это фейк, - уточнили в Stopfake.kz.
В Министерстве здравоохранения опровергли подобную информацию.
Принудительной вакцинации у нас нет и не будет. Мы об этом уже не раз говорили. Подобные сообщения — дезинформация, — сообщили в ведомстве.
Штрафы за отказ от прививок или принуждение к получению вакцин противоречат законодательству Казахстана.
Согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", каждый гражданин Казахстана имеет право на "дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок".
Читайте также:
Казахстанцев предупреждают об участковых с камерами
Хотите быть в курсе важных новостей?