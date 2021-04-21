Переговоры с Турцией по разливу казахстанской вакцины еще не завершены

В настоящее время изучаются схемы передачи субстанции для изготовления вакцины QazVac в Турции, поэтому пока ее не начали еще разливать. Об этом сообщил руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по городу Нур-Султану Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент zakon.kz.

Хороший вопрос, который задается нам постоянно. Хотел бы ответить, что начало производства отечественной вакцины будет производиться все-таки в НИИ проблем биологической безопасности и, как вы сказали, есть информация, к концу апреля ожидается уже поставка 50 тысяч доз вакцины. Далее по графику, по возможности выпуска, то есть мощности, которую может позволить себе НИИ. Кроме того, сейчас идут переговоры по дополнительным мощностям, что в Турции с компанией Atabay тоже была достигнута договоренность о возможности выпуска QazVac. Эта процедура еще не закончена, - сказал Асылбеков.

По его словам, сейчас по этому поводу все еще идут переговоры.

В частности, изучаются технологические схемы передачи субстанции и выпуска объемов вакцины на производстве в Турции. Сейчас пока 100%-ной договоренности нет, ну не то, чтобы нет, а прорабатывается вопрос. Больше информации надо узнавать у уполномоченного органа, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан