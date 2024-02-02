Казахстанская теннисистка завершила выступление на турнире в Турции

В Анталье (Турция) проходит турнир W15 Antalya среди женщин. Представительница Казахстана Соня Жиенбаева провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В игре за выход в финал 17-летняя казахстанская теннисистка в дуэте с Амариссой Киарой Тот из Венгрии уступили японской паре Маюка Аикава/ Фуна Козаки со счетом 3:6, 6:7 (1:7).

Стоит отметить, что во втором круге одиночного разряда Соня Жиенбаева также проиграла Маюке Аикаве (2:6, 4:6).

В первом раунде 17-летняя казахстанка обыграла хозяйку корта Илай Йорук со счетом 6:3, 6:7 (8:10), 6:2.

Ранее стало известно, что юная Соня Жиенбаева, гражданка Германии, начнет представлять Казахстан на корте с 2024 года.