Суд отказал в освобождении из-под стражи экс-главе "СК-Фармации"

В Нур-Султане проходит суд над бывшим руководителем "СК-Фармации" Бериком Шарипом, передает zakon.kz.

На предварительном слушании адвокаты обвиняемого подали ходатайство о замене ареста Шарипа на более мягкую меру пресечения, сообщает BaigeNews.kz.

Ровно через неделю уже началось досудебное расследование без каких-либо законных оснований. В последующем, как видно из материалов дела, органы уголовного преследования, обращаясь в госорганы, ссылались на то, что ход расследования находится на контроле АП. Отсюда следует, что Антикоррупционной службой изначально безосновательно было начато досудебное производство по коррупционной статье 361 УК РК в отношении руководства "СК-Фармации". Без достаточных и достоверных оснований было сообщено в АП о том, что якобы преступные действия руководства "СК-Фармации" повлекли массовое заражение медработников коронавирусом, нарушение нормальной деятельности медицинских учреждений, - заявил адвокат Ардак Балпыков.

По его словам, правоохранительные органы провели досудебное расследование с заведомо обвинительным уклоном.

Сам Берик Шарип поддержал ходатайство об его освобождении.

Я во всех следственных мероприятиях участвовал, не пытался скрыться, потому что уверен в своей невиновности. Прошу поддержать ходатайство и освободить меня из-под стражи, - сказал он в суде.

Однако судья районного суда № 2 Есильского района Нур-Султана отклонил ходатайство.

Шарип подозревается в совершении тяжкого преступления, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. При избрании меры пресечения учтены требования норм статей 136 и 147 УПК, предельные сроки содержания под стражей не истекли. В этой связи на данном этапе оснований для изменения меры пресечения нет, - сказал судья.

Бывшего руководителя "СК-Фармация" Берика Шарипа задержали в августе 2020 года. В январе 2021 года в Антикоррупционной службе сообщили, что его подозревают в неисполнении договора на 8 миллиардов тенге.



