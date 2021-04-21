4,7 млрд тенге выделено на капремонт аэропорта Урджар

С 1 мая аэропорт Урджар закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, сообщает zakon.kz.

По данным КГА МИИР РК, в целях обеспечения транспортной доступности побережья озера Алаколь акимат Урджарского района ВКО с прошлого года реализует проект по реконструкции и удлинению взлетно-посадочной полосы, а также установки светосигнального оборудование в аэропорту села Урджар. Средства для реализации проекта в размере 4,7 млрд тенге выделены по линии Дорожной карты занятости. Завершить проект планируется до конца текущего года.

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Урджар не проводился с момента начала его эксплуатации в 2008 году. Затягивание сроков проведения реконструкции может сказаться на безопасности полетов. После модернизации аэропорт села Урджар сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые ВС Embraer 190, BombardierQ-400, CRJ-200, в том числе в ночное время суток. Это позволит увеличить поток туристов воздушным транспортом на побережье озера Алаколь в последующие летние сезоны. пресс-служба КГА

Отмечается, что в связи с закрытием аэропорта Урджар АО НК "КТЖ" увеличит в текущем году количество поездов и прицепных дополнительных вагонов в направлении озера Алаколь. Для обеспечения транспортной доступности побережья озера для туристов акимат Восточно-Казахстанской области также планирует увеличить количество автобусных маршрутов.

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Также сообщается, что планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал.

Как отметили в ведомстве, озеро Алаколь, расположенное на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, стало новой "Меккой" для летнего отдыха.

В связи с растущей потребностью внутреннего туризма акиматом Алматинской области инициирована реконструкция и удлинение искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал, что позволит принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы правительством выделены средства в размере 4,7 млрд тенге. Заказчиком проекта выступает акимат Алматинской области. Работы будут вестись в летнее время. пресс-служба КГА

В ведомстве пояснили, что на период реконструкции предусмотрено устройство грунтовой ВПП для приема воздушных судов АН-24, L-410, что позволит обеспечить бесперебойную работу аэропорта во время закрытия на ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы.

Модернизация наземной инфраструктуры аэропорта Ушарал даст мультипликативный эффект для развития туризма на побережье озера Алаколь.

На время реконструкции планируется увеличение ж/д сообщения. С 17 июня 2021 года с периодичностью три раза в неделю начнет движение новый пассажирский поезд сообщением Алматы – Достык (10 вагонов в составе). В летний период из Нур-Султана будут увеличены составы существующих пассажирских поездов №258/257 и №54/53 "Нур-Султан-Достык" на два и более плацкартных вагона каждый. пресс-служба КГА

Кроме того, продолжается реконструкция республиканской автомобильной дороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск до уровня автомагистрали I категории.