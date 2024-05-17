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Законодательство РК

На капремонт теплосетей Риддера выделили более 2,4 млрд тенге из резерва правительства

На капремонт теплосетей Риддера выделили более 2,4 млрд тенге из резерва правительства, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 09:06 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств из резерва правительства на усиление работ в Риддере. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что правительство продолжает проводить комплексную модернизацию системы теплоснабжения страны по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ремонтно-восстановительные работы, проведенные в прошлом году на теплосетях Риддера, позволили снизить их износ до 78,8%. Однако этого пока недостаточно для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей. В целом, за прошедший отопительный сезон на теплосетях зафиксировано 25 технологических нарушений, в результате чего для потребителей вводились ограничения.

"Учитывая неотложную срочность необходимых работ, правительство РК выделило из резерва более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт тепловых сетей КГП на ПХВ "Водоканал" города Риддер. Это позволит снизить их износ до приемлемых показателей и обеспечить готовность к зимнему периоду. Работами будет охвачено более 50 участков", – говорится в сообщении, распространенном 17 мая 2024 года.

В пресс-службе напомнили, что менее месяца назад премьер-министр РК также подписал постановления о выделении средств на реконструкцию теплоисточников городов Кентау, Риддер и Кызылорда. В частности, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали направлено 4,9 млрд тенге.

В целом в рамках проводимой работы по модернизации системы теплоснабжения планируется ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Актау, Тараз, Петропавловск, Павлодар, Жезказган, Актобе, Экибастуз, Степногорск, Рудный, Балхаш и Аксу.

Также подчеркивается, что вопрос комплексной модернизации теплоисточников и теплосетей республики находится на постоянном контроле правительства РК.

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