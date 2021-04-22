Жуткое ДТП унесло жизни двух водителей в Алматинской области

Жуткое ДТП произошло в Алматинской области - по трассе между поселками Кошмамбет и Улан, передает корреспондент zakon.kz.

ГАЗель Next двигалась в северном направлении. Со слов водителя ГАЗели, навстречу ему на полосу встречного движения выехали Mitsubishi Lancer и Mercedes-Benz C-класса. В какой-то момент Mercedes и Mitsubishi, видимо из-за плохой погоды, при маневре (или при обгоне) занесло и они столкнулись прям перед ГАЗелью. После столкновения Mitsubishi вылетел с дороги, а Mercedes въехал в лоб ГАЗели. Водитель ГАЗели не успел среагировать, чтобы избежать столкновения.

В результате ДТП скончались водители Mitsubishi и Mercedes.

Со слов водителя ГАЗели, одного пострадавшего госпитализировали, а другой (весь в крови) - поймал попутный автомобиль и уехал с места происшествия.

На месте ДТП работают дознаватели ДП Алматинской области.

Со слов очевидцев, водители Mitsubishi и Mercedes выехали одновременно на обгон.

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматинской области.