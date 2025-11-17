Жуткое ДТП в ЗКО унесло жизни восьми человек

17 ноября 2025 года на 50-м километре автодороги Чапаево-Жангала-Сайкын, недалеко от Кызылоба, столкнулись Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, в результате происшествия восемь человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации полицейских, причиной аварии стало то, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.

"⁠Погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными – видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено", – подчеркнули в полиции.

На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС. Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены и установлены в рамках расследования.

Полиция обращается к водителям: "Строго соблюдайте правила дорожного движения. Любое нарушение, особенно при перевозке людей, создает прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения".