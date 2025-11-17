#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
522.19
606.42
6.47
Происшествия

Жуткое ДТП в ЗКО унесло жизни восьми человек

Сгоревшая в ДТП машина, ДТП, авария, Западно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 16:32 Фото: пресс-служба ДП ЗКО
17 ноября 2025 года на 50-м километре автодороги Чапаево-Жангала-Сайкын, недалеко от Кызылоба, столкнулись Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции ЗКО, в результате происшествия восемь человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

По предварительной информации полицейских, причиной аварии стало то, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.

"⁠Погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными – видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено", – подчеркнули в полиции.

На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и подразделения МЧС. Все обстоятельства ДТП будут тщательно изучены и установлены в рамках расследования.

Полиция обращается к водителям: "Строго соблюдайте правила дорожного движения. Любое нарушение, особенно при перевозке людей, создает прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
Жуткая авария на трассе Астана – Петропавловск унесла жизни двух человек
22:40, 16 августа 2025
Жуткая авария на трассе Астана – Петропавловск унесла жизни двух человек
Жуткая авария на трассе Алматы – Бишкек унесла жизни пяти человек
22:04, 21 июня 2025
Жуткая авария на трассе Алматы – Бишкек унесла жизни пяти человек
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Мангистау
15:54, 09 февраля 2025
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: