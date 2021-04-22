Токаев: Конкуренция нарастает, стоять на месте нельзя

Касым-Жомарт Токаев вновь высказался о состоянии дорог в стране, сообщает zakon.kz.

Президент отметил, что необходимо принять комплекс мер по усилению контроля за неукоснительным соблюдением стандартов в сфере строительства дорог.

По моему поручению правительством и администрацией Президента приняты кадровые решения в отношении лиц, допустивших серьезные промахи в работе, касающейся качества дорог. Эта работа должна быть на постоянном контроле правительства и акимов. Требуется детально разобраться с проблемами и упущениями на местном уровне и, в случае необходимости, наказать соответствующих чиновников. Без этого положительного результата добиться невозможно, - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

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Глава государства уточнил, что предстоит решить весь комплекс проблем.

Также прошу правительство внести предложения по максимальному использованию транспортного и транзитного потенциала страны. Они должны касаться не только вопросов строительства и эксплуатации дорог. Предстоит решить весь комплекс проблем, в частности, это переговорная работа с иностранными партнерами, вопросы быстрого прохождения границ, введение платы за использование дорог. Конкуренция нарастает, стоять на месте нельзя! Отдельным вопросом является грамотное выстраивание автомобильных потоков внутри городов. В этой связи поручаю правительству и акимам решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни, - продолжил Президент.

По его словам, подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже.

В городах следует создать единые центры управления транспортным движением. В задачи центров будет входить координация работы уполномоченных органов в этой сфере, а также рассмотрение жалоб и предложений граждан, например, по вопросам отсутствия дорожных знаков, неработающих светофоров и так далее. Поручаю правительству совместно с акимами регионов принять меры по созданию таких центров в регионах, - заключил он.