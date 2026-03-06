Мир уже кардинально изменился, и этот процесс будет нарастать – Токаев
Президент считает, что проект Народной Конституции в случае его одобрения в ходе референдума создаст инновационную архитектуру государственности, станет долгосрочной прочной основой устойчивого развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации.
"При этом очевидно, что ставка на технологический прорыв возможна только при наличии качественного человеческого капитала. Данная важная задача диктует необходимость разработки обновленных подходов к практически всем сферам функционирования государства, включая социальную политику и регулирование иммиграции". Касым-Жомарт Токаев
По его словам, для достижения реального прогресса в технологическом развитии нужно вплотную заняться вопросом создания и развития качественного человеческого капитала, закрывать глаза на эту проблему нельзя. Это диктует необходимость переосмысления и разработки новых подходов к социальной политике, включая иммиграционные вопросы.
"Мир уже кардинально изменился, и этот процесс будет нарастать. Пора меняться и нам, всему Казахстану. Иначе будет очень трудно". Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что наш главный стратегический потенциал кроется в инфраструктуре, технологиях, образовании, науке.
"Именно эти сферы должны стать стартовой площадкой уверенного движения нации вперед по пути прогресса с целью превращения нашей страны в цивилизованное, гармоничное общество, свободное от смысловых стереотипов и даже пережитков прошлого. Однако стремление к светлому будущему вовсе не означает забвение своих корней. Суть не в том, чтобы подражать глобальным процессам, а в том, чтобы сохранить собственную идентичность и помнить бесценное наследие Великой степи, завещанное предками". Касым-Жомарт Токаев
По словам Токаева, не всякая традиция выдерживает испытание временем. Поэтому, сохраняя преемственность с прошлым, Казахстан должен опираться на те ценности, которые отвечают требованиям современности.
"Только так мы будем признаны в мире как по-настоящему созидательная нация. Проект новой Конституции позволит сохранить наш культурный код и укрепить общенациональную идентичность. Тем самым Основной закон призван определить магистральный путь развития страны, гармонично сочетающий традиции и прогресс".Касым-Жомарт Токаев