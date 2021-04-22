Кодекс профессиональной этики разработали для коллекторских агентств

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Объединениями коллекторских агентств разработан Типовой кодекс профессиональной этики работника коллекторского агентства, передает zakon.kz.

Кодексом устанавливаются этические стандарты и правила поведения, а также принципы взаимодействия работников коллекторского агентства в ходе осуществления деятельности, направленной на досудебное взыскание и урегулирование задолженности, а также на сбор информации, связанной с задолженностью, сообщает fingramota.kz.

Эти принципы будут обязательны для всех сотрудников коллекторских агентств при взаимодействии с должником или его представителем, либо третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита.

В рамках Кодекса руководство коллекторского агентства должно обеспечивать регулярное и своевременное обучение, повышение квалификации своих работников. Кроме того,

Кодекс включает в себя разработку и утверждение коллекторским агентством базовых алгоритмов, по которым работникам коллекторского агентства допускается осуществлять взаимодействие с должниками, в том числе по проведению переговоров при личных встречах и телефонных переговоров.

В частности, работникам коллекторских агентств запрещено раскрывать персональные данные должника, а также сведения, затрагивающие личную/частную жизнь должников. При этом, в обязательном порядке с каждым работником, у которого есть доступ к сведениям о должнике и его задолженности, заключается соглашение о конфиденциальности, - говорится в документе.

Работнику коллекторского агентства также запрещено предоставлять ложную информацию о своем статусе, квалификации, опыте или профессиональных полномочиях, в том числе, вводить должника, с которым взаимодействует, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности. Коллекторы не вправе принимать деньги (в наличной или безналичной форме), а также иное имущество в счет погашения задолженности.

Также коллекторам запрещено требовать погашения задолженности иным имуществом, кроме денег.

Как отмечается, цель Кодекса – способствовать достижению общественного доверия и уважения со стороны работника коллекторского агентства.

В случае выявления нарушений требований, стандартов и правил, установленных Кодексом, работник коллекторского агентства несет ответственность, предусмотренную законодательством РК. Также к работнику коллекторского агентства могут быть применены соответствующие меры с учетом положений Кодекса профессиональной этики работника коллекторского агентства, в том числе, приостановление или прекращение трудовых отношений.

Указывается, что коллекторское агентство вправе осуществлять свою деятельность только после прохождения учетной регистрации в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка и включения его в Реестр коллекторских агентств. На сегодняшний день в Реестре представлено 213 действующих коллекторских агентств.