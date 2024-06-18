Как коллекторские агентства будут урегулировать задолженность граждан: разработаны правила

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект Правил урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления устанавливает порядок урегулирования коллекторскими агентствами задолженности граждан, уступленных кредитором по договору уступки прав (требований).

В документе определены следующие понятия:

обязательство – задолженность заемщика по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита (задолженность), в том числе взысканная по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса;

– задолженность заемщика по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита (задолженность), в том числе взысканная по решению суда или на основании исполнительной надписи нотариуса; заемщик – к обязательству которого по договору уступки кредитором передано коллекторскому агентству;

– к обязательству которого по договору уступки кредитором передано коллекторскому агентству; коллекторское агентство – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, включенное в реестр коллекторских агентств, которому кредитором по договору уступки передано право требования к обязательству заемщика.

Коллекторское агентство в течение 30 календарных дней со дня заключения договора уступки информирует заемщика или его представителя об их праве обратиться в коллекторское агентство с письменным заявлением или через объекты информатизации, предоставляющие коллекторскому агентству возможность осуществить идентификацию заемщика посредством применения идентификационных средств, предусмотренных законом "О платежах и платежных системах" (объекты информатизации), об изменении условий исполнения обязательства.

Такое заявление должно быть обязательно принято, зарегистрировано, учтено и рассмотрено коллекторским агентством.

Коллекторское агентство в течение 15 календарных дней после дня получения заявления и представленных заемщиков сведений и документов рассматривает предложенные заемщиком изменения условий исполнения обязательства и в письменной форме или через объекты информатизации сообщает заемщику об одном из следующих решений:

о согласии с предложенными изменениями условий исполнения обязательства;

о встречных предложениях по изменению условий исполнения обязательства;

об отказе в изменении условий исполнения обязательства с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Если коллекторское агентство согласится с предложенными заемщиком изменениями условий исполнения обязательства, порядок и сроки внесения изменений в условия исполнения обязательства либо заключения соглашения об условиях исполнения решения суда или исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности определяются внутренним документом коллекторского агентства. При этом срок внесения таких изменений не превышает 15 календарных дней со дня принятия решения коллекторским агентством.

При этом коллекторское агентство может направить заемщику свои предложения по изменению условий исполнения обязательства. Заемщик обязан дать ответ в течение 15 дней со дня получения им решения коллекторского агентства.

При принятии исполнительным органом коллекторского агентства отрицательного решения в изменении условий исполнения обязательства, а также при недостижении взаимоприемлемого решения между коллекторским агентством и заемщиком в течение 15 календарных дней с даты получения заемщиком решения коллекторского агентства, заемщику предоставляется отказ.

Коллекторское агентство рассматривает заявление без установления к заемщику требования единовременного погашения просроченной задолженности по обязательству, либо его части.

Погашение просроченной задолженности по обязательству либо ее части по решению заемщика осуществляется по согласованию с коллекторским агентством.

В период рассмотрения заявления и до направления заемщику решения коллекторское агентство приостанавливает досудебное взыскание задолженности и проведение претензионно-исковой работы по исполнению обязательства.

Коллекторское агентство ежеквартально предоставляет в АРРФР следующую информацию:

о рассмотренных заявлениях заемщиков о внесении изменений в условия договора банковского займа/договора о предоставлении микрокредита;

о внесенных изменениях в условия договора банковского займа/договора о предоставлении микрокредита;

о причинах отказа в изменении условий договора банковского займа заемщиков физических лиц/договора о предоставлении микрокредита.

Порядок принятия коллекторским агентством решения по урегулированию задолженности

Принятие коллекторским агентством решения об изменении условий исполнения обязательства осуществляется в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми исполнительным органом коллекторского агентства.

Внутренние документы коллекторского агентства содержат:

структуру, задачи, функции и полномочия должностных лиц, подразделений и работников коллекторского агентства, участвующих в процессе принятия решения об урегулировании задолженности;

этические стандарты и правила поведения, а также принципы взаимодействия работников коллекторского агентства с заемщиком и (или) его представителем в ходе осуществления деятельности, направленной на урегулирование обязательства;

порядок и сроки внесения изменений в условия исполнения обязательства;

перечень категорий заемщиков;

перечень документов, необходимых для подтверждения категории заемщиков;

схему принятия решений по мерам урегулирования задолженности в зависимости от категории заемщика и обстоятельств, повлекших неисполнение обязательства;

иные положения по усмотрению коллекторского агентства.

При этом для целей урегулирования задолженности в документе выделены следующие категории заемщиков:

заемщик, зарегистрированный в качестве безработного в центре трудовой мобильности либо имеющий снижение среднемесячного дохода (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по обязательству);

заемщик, отнесенный к социально уязвимым слоям населения (СУСН), либо совместно проживающие близкие родственники, супруга (супруги) заемщика, получившие статус СУСН, либо которому назначена адресная социальная помощь;

заемщик, являющийся временно нетрудоспособным более двух месяцев, связанным с заболеванием, предусмотренным приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года "Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев", либо имеющий следующие заболевания:

ВИЧ-инфекция при наличии инвалидности третьей группы;

туберкулезный менингит, туберкулез костей и суставов (позвоночника и таза), генерализованный туберкулез, широкий лекарственно-устойчивый туберкулез, легочный туберкулез с бактериовыделением, вместе с тем, наблюдающиеся в группе 1Г и получающие симптоматическое лечение;

злокачественные образования вне зависимости от наличия группы инвалидности;

системные поражения соединительной ткани при наличии инвалидности третьей группы;

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы при наличии инвалидности третьей группы, повлиявшие на снижение среднемесячного совокупного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по обязательству);

заемщик либо его супруга находятся в отпуске в связи с рождением ребенка (детей), либо в отпуске в связи с усыновлением новорожденного ребенка (детей), либо по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

заемщик, в отношении которого установлены обстоятельства, связанные с болезнью, смертью близкого родственника, супруга (супруги) заемщика;

заемщик, в отношении которого установлены иные обстоятельства, в том числе нанесшие материальный ущерб в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц (кража товаров в обороте или иного имущества, которое использовалось заемщиком для осуществления предпринимательской деятельности), пожара, затопления, уничтожившие недвижимое имущество заемщика по адресу, указанному в качестве адреса регистрации или проживания в договоре банковского займа или договора о предоставлении микрокредита или если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение).

Под снижением среднемесячного дохода заемщика понимается снижение среднемесячного дохода заемщика за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением.

Для урегулирования задолженности коллекторским агентством могут применять схему принятия решений об:

отсрочке или рассрочке платежей по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменении очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменении срока банковского займа или микрокредита;

изменении в сторону уменьшения или полной отмены неустойки (штрафа, пени);

изменении или полной отмене комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

полном либо частичном прощении задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;

самостоятельной реализации залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представлении отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;

реализации недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.

Схема принятия решений допускает изменение условия исполнения обязательства коллекторским агентством в одностороннем порядке на условиях их улучшения для заемщика.

Порядок предоставления отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению заемщикам-военнослужащим срочной службы

Коллекторское агентство в течение 15 календарных дней со дня получения от кредитного бюро сведений по заемщикам, призванным на срочную воинскую службу (заемщик-военнослужащий), предоставляет по обязательству отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению, начисленному на остаток основного долга к моменту принятия решения об изменении условий исполнения обязательства (отсрочка платежей) на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 календарных дней после его окончания, о чем уведомляет заемщика-военнослужащего способом, предусмотренным договором, и (или) через объекты информатизации.

Отсрочка платежей предоставляется путем установления нового графика платежей в виде увеличения срока микрокредита и сохранения размера платежей, без подписания дополнительных соглашений к договору или к договору залога. Требование об увеличении срока микрокредита не распространяется при досрочном погашении банковского займа или микрокредита.

При отказе от отсрочки платежей заемщик-военнослужащий в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления коллекторского агентства направляет заявление об отказе способом, предусмотренным договором, и (или) через объекты информатизации.

На период отсрочки платежей коллекторское агентство прекращает претензионно-исковую работу по заемщику и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности.

При увольнении заемщика-военнослужащего со срочной воинской службы, в том числе до истечения срока воинской службы по призыву, коллекторское агентство по истечении 60 календарных дней с даты увольнения заемщика возобновляет действие договора в одностороннем порядке и уведомляет об этом заемщика.

При наличии по займу или микрокредиту заемщика-военнослужащего вступившего в законную силу судебного акта, исполнительной надписи о взыскании задолженности коллекторское агентство приостанавливает исполнительное производство на период прохождения им срочной службы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля 2024 года.

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