Потратили 714 млн тенге: Новая аллея в Семее уже нуждается в ремонте

В Семее аллея "Абай жолы", открытая в прошлом году в честь юбилея великого поэта, уже требует ремонта, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На пешеходной зоне разваливается брусчатка, не горят новые фонари и сломан спортивный инвентарь. А между тем на строительство объекта, который подарила городу Алматинская область, потратили 714 миллионов тенге.

В прошлом году в честь 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева в подарок семейчанам благоустроили несколько улиц и скверов. Одним из подарков стала самая длинная аллея "Абай жолы".

Ее реконструкцию провели мастера из Алматинской области. Проект представлял собой пешеходную зону протяженностью 2100 метров с детскими и спортивными площадками и освещением. Однако горожане уже жалуются на качество проделанной работы.

В отделе ЖКХ пояснили, что реализацией этого проекта занимались коллеги из Талдыкоргана. Им уже направили уведомление с требованием принять меры по гарантийным обязательствам, принятым подрядчиком.

Все то, что они нам сделали, было принято на баланс города, потому что они оказали эту спонсорскую помощь. А договорные обязательства у этого предприятия были непосредственно с Карагандой. Касательно освещения пешеходной зоны "Абай жолы" у нас имеется ТОО "Горсвет", которое на данном участке проводит содержание и ремонтные работы. Сейчас они провели обследование по светоточкам, и ремонтные работы в ближайшее время будут проведены. зав. сектором организационно-правовой и кадровой работы отдела ЖКХ г. Семея Жанат Шаймуратова.