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Происшествия

В Жезказгане новый дом нуждается в ремонте из-за трещин

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 04:44 Фото: Zakon.kz
Новому дому в Жезказгане требуется ремонт из-за трещин в стенах и фундаменте, сообщает Zakon.kz.

Квартиры выдали четыре года назад и практически сразу жильцы стали замечать, что дом дает усадку, передает телеканал "Хабар". Застройщик и местный акимат обещали решить вопрос, но пока все ограничивается лишь косметическим ремонтом.

Новый дом возвел частный застройщик, но часть квартир выкупил акимат. Затем их выдали очередникам. 20 квартир в рамках меморандума с управлением здравоохранения приобрела горнорудная компания. Их как ведомственное жилье предоставляют медицинским работникам.

"Когда в стенах стали появляться трещины, мы обратились в акимат. Дефекты застройщик устранил, но они появляются вновь и снова их замазывают. Тут штукатуркой делу не поможешь. Нужны более масштабные ремонтные работы", – говорит житель проблемного дома Манарбек Сенгирбаев.

В свою очередь чиновники от помощи не отказываются. Со слов руководителя городского отдела жилищных отношений и жилищной инспекции Алисы Сагимбаевой, с началом строительного сезона в текущем году застройщик обязался провести работы по усилению фундамента. И в дальнейшем будет наблюдать за состоянием дома.

Недавно в Жезказгане прошло торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Жігер".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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