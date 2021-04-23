Можно ли запивать еду чаем, рассказал диетолог

Диетолог объяснил, можно ли запивать еду и на что следует обратить внимание, выбирая напиток, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Идеальный напиток, который можно употреблять как во время, так и после приема пищи, это вода, причем теплая, лучше всего комнатной температуры, отметил врач-диетолог и пояснил, почему несостоятельны утверждения о том, что запивать еду вредно.

Мнение, что нельзя пить воду во время еды, не совсем обосновано. Потому что если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп – это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать, – рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Запивать еду можно и чаем, травяным, обычным черным или зеленым, но не очень крепким, считает врач-диетолог. Нужно только учитывать, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует употреблять его слишком много.

В отношении чая опасность его избыточного количества минимальна. Но при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях нужно проявлять осторожность в отношении объема жидкостей вообще и конкретно в отношении чая. Избыток чая опасен для людей с повышенным давлением, вещества, которые содержатся в чае, тоже могут поспособствовать его увеличению, – уточнил Бобровский.