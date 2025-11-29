#АЭС в Казахстане
Советы

Кому нельзя запивать еду водой, рассказала гастроэнтеролог

еда, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 16:41 Фото: freepik
Многие люди во время приема пищи запивают еду водой или другими жидкостями. Насколько это правильно и кому противопоказано запивать еду, читайте на Zakon.kz.

Врачи опровергают мнение, что запивать еду нельзя: бытует мнение, якобы, это разбавит пищеварительные соки и в желудке. На самом деле запивать еду можно практически всем, говорит гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Ее слова приводит портал doctorpiter.

Начнем с состава желудочного сока, который необходим для пищеварения. Он состоит из:

  • воды,
  • соляной кислоты,
  • желудочных ферментов,
  • слизи,
  • органических и неорганических соединений,
  • внутреннего фактора Касла (белок, необходимый для связывания витамина В12 с поступающей пищей).
"Прием пищи считается стимулятором выработки желудочного сока, а ее характер и объем регулирует количество вырабатываемых активных ферментов и соляной кислоты. Эта регуляция не зависит от количества поступающей воды, поэтому разбавить желудочный сок очень сложно, регуляция его выработки настолько тонкая, что сделать это практически невозможно", – поясняет врач.

Различные жидкости покидают желудок быстрее, чем плотная пища. Однако на сам процесс пищеварения это не влияет: сначала жидкость опустится в кишечник, а через какое-то время туда поступит и еда – ничего опасного в этом нет.

Кому нельзя пить воду во время еды

По словам Анастасии Тимощенко, еду лучше не запивать:

  • если у вас есть гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ, синдром изжоги при гиперсенситивном пищеводе);
  • при функциональной диспепсии, особенно при постпрандиальном дистресс-синдроме (состояние, когда преобладает тяжесть или тошнота после приема пищи);
  • при нарушении аппетита или быстром насыщении (такое может быть у людей с деменцией, циррозом печени, асцитом).

Все эти состояния могут спровоцировать вздутие, тошноту, потерю аппетита, а также другие проблемы. Например, людям с сильной изжогой действительно лучше сначала нормально поесть, а потом попить воды.

Гастроэнтеролог всем остальным советует запивать уже пережеванную пищу, а не куски еды, которые вы не в силах проглотить. Кроме того, если во время еды хочется пить, то выберите простую воду, а не сладкую газировку.

Также не стоит запивать пищу чаем или кофе сразу после завтрака или ужина, чтобы не помешать всасыванию некоторых важных элементов, таких как железо или кальций.

Читайте также: Кардиолог назвал внешние признаки скрытого холестерина.

