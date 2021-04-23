Из ТЦ MART в Алматы экстренно эвакуировали всех людей

В Алматы в торговом центре MART эвакуировали людей из-за сообщения о взрывном устройстве, передает zakon.kz.

В ТЦ сообщили, что в 9.15 поступило сообщение о том, что в торговом центре якобы размещено взрывное устройство.

В 9.17 администрация MART приступила к эвакуации.

В 9.35 эвакуация была завершена. Из двух зданий эвакуировали более 200 человек на безопасное расстояние.

Экстренные службы проводят проверочные мероприятия.

Торговый центр сейчас закрыт.

В полиции Алматы сообщили, что было эвакуировано порядка 40 человек из числа персонала. Посетителей еще не было, поскольку ТЦ еще не был открыт.

Саперы провели проверочные мероприятия.

В итоге информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Осмотр окончен взрывного устройства не обнаружено. Информация не подтвердилась, - заявили в ДП Алматы.