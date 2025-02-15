#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.28
518.41
5.44
Происшествия

Людей экстренно эвакуировали из торгового центра в Таразе

сообщение о бомбе, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 19:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
15 февраля 2025 года на пульт "102" поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департаментов полиции, КНБ и ЧС Жамбылской области, с привлечением специального отряда быстрого реагирования, следственно-оперативной группы и кинологов незамедлительно приступили к проверке здания торгового центра.


"Проводится эвакуация сотрудников и посетителей. По данному факту начато досудебное расследование. Департамент полиции Жамбылской области напоминает об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма по статье 273 УК РК", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Ранее, в ноябре 2024 года, в полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане
Происшествия
18:59, Сегодня
Легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане
Рабочий разбился насмерть при демонтаже новогодней горки в Костанайской области
Происшествия
18:26, Сегодня
Рабочий разбился насмерть при демонтаже новогодней горки в Костанайской области
Воспитательница избила ребенка до заикания в детском саду Астаны
Происшествия
17:53, Сегодня
Воспитательница избила ребенка до заикания в детском саду Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: