Людей экстренно эвакуировали из торгового центра в Таразе
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
15 февраля 2025 года на пульт "102" поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре в Таразе, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Департаментов полиции, КНБ и ЧС Жамбылской области, с привлечением специального отряда быстрого реагирования, следственно-оперативной группы и кинологов незамедлительно приступили к проверке здания торгового центра.
"Проводится эвакуация сотрудников и посетителей. По данному факту начато досудебное расследование. Департамент полиции Жамбылской области напоминает об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма по статье 273 УК РК", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Ранее, в ноябре 2024 года, в полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска.
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