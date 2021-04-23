Токаев обратился к разработчикам QazVac

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ученых и специалистов, которые разработали казахстанскую вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

Первая партия вакцины QazVac поступила в регионы страны. Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной всем гражданам. Казахстан стал одним из немногих государств, создавших свою вакцину. Благодарю ученых и всех специалистов, участвовавших в ее разработке, - написал Токаев в Twitter.

Накануне стало известно, что первая партия казахстанской вакцины в количестве 50 тыс. доз будет привезена в хабы СК "Фармации" в Алматы, Шымкенте, Актобе и Нур-Султане.

Казахстан вошел в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, она формирует стойкий иммунитет против коронавируса.

Методы доставки QazVac не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов.