Вакцина от короновируса не вызывает заболевания  - эксперт

Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК Ляззат Ералиева объяснила, могут ли вакцины спровоцировать заболевания, передает корреспондент zakon.kz.

Нет, спровоцировать заболевания эти вакцины не могут, так как это не "живые" вакцины, - пояснила она на брифинге СЦК.

После получения второй дозы "Спутник - V" антитела начинают вырабатываться на 35-45 день.

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