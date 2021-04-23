Иманбек и Моргенштерн анонсировали совместный трек

Российский музыкант Моргенштерн и казахстанский диджей Иманбек в социальных сетях рассказали о совместном треке, сообщает zakon.kz.

После получения Grammy, Иманбек стал широко популярен не только среди слушателей, но и исполнителей. В скором времени, а именно 30 апреля, поклонники смогут услышать совместную композицию Иманбека, Моргенштерна и американского хип-хоп исполнителя Fetty Wap.

Иманбек в Instagram опубликовал фотографию с надписью "Собрались как-то раз америкос, казах, еврей..."

В свою очередь, на странице Моргенштерна появилось видео.

Imanbek x Fetty Wap x MORGENSHTERN. Отличные дропы были сегодня, но мне хватит сниппета, чтобы все перекрыть. Иманбек, через недельку пойдем за вторым Grammy, - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВНЕ ИГРЫ ???? (@morgen_shtern)

Иманбек в комментариях поддержал коллегу по цеху.