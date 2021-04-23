За справку для отца чиновник заплатит штраф в 2,5 млн тенге

Чиновник Жамбылской области осужден к штрафу за взятку для продления срока второй группы инвалидности для отца, сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

12 апреля приговором суда №2 Тараза признан виновным и осужден исполняющий обязанности руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Зейнебеков к штрафу в сумме 2,5 млн тенге, — сообщил Бигайдаров.

Также, по его словам, осуждены заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №5 Управления здравоохранения акимата Жамбылской области Аймурзаев к штрафу в сумме 1 млн тенге и пособник Шахманов к штрафу в сумме 1 млн тенге.

Зейнебеков 22 января через посредника Аймурзаева получил взятку в размере 100 тыс. тенге от Шахманова за оказание содействия в продлении срока второй группы инвалидности для отца последнего, — уточнил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан