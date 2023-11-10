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"АрселорМиттал Темиртау" заплатит штраф в 1 млн тенге

АрселорМиттал Темиртау заплатит штраф в 1 млн тенге Фото: gov.kz
Штраф на 1 млн тенге выписали компании "АрселорМиттал Темиртау" за срыв капремонта котлов на ТЭЦ-2 в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Карагандинской области, ведомство отказалось выдавать паспорт готовности ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" из-за ряда серьезных нарушений.

В департаменте подчеркнули, что АМТ сорвала график капитального и среднего ремонта котлов ТЭЦ. При установке короба чистых газов компания вместо нержавеющей стали использовала черный металл. Также компания не стала заменять действующие установки, которые эксплуатируют уже более 16 лет, хотя по проекту должна была это сделать. Не заменили и 12 коллекторов, у которых есть значительные дефекты. Не завершили теплоизоляцию газохода и ремонт кровли в котельном цеху.

В своем сообщении департамент также отмечает, что этой зимой на ТЭЦ с высокой вероятностью не введут в работу турбогенератор №3, так как АМТ затянула заключение договора с поставщиком, который должен был выполнить там необходимые работы.

"На основании ст. 301 КоАП РК ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн тенге. Для исключения предпосылок к возникновению нештатных ситуаций прохождение отопительного сезона ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" будет взято на особый контроль территориального департамента", – отметили в ведомстве.

Ранее "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 5,5 млн тенге за незаконные отключения тепла.

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