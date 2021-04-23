"Мертвой хваткой". Видео спасения женщины появилось в Сети

Женщина пыталась спрыгнуть с моста в Алматы. Ее спасение попало на видео, передает zakon.kz.

Polisia.kz сообщает, что 43-летняя женщина пыталась спрыгнуть с пешеходного моста на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ходжанова. Ее остановили сотрудники полиции.

Ориентировочно время было 11:30. Мы в составе экипажа следовали по проспекту и увидели, как женщина, стоявшая на мосту, перелезла на другую сторону перил. Мы сразу же заподозрили неладное. Сначала к ней подбежал я. За считанные секунды мне удалось приблизиться к женщине и схватить ее "мертвой хваткой". Тут подоспел мой напарник – Ермек Менгалиев. Несмотря на усилия незнакомки вырваться, мы затащили ее снова на мост. Женщина сильно плакала, нам показалось, что она была в нетрезвом состоянии. Учитывая состояние, мы не стали донимать ее вопросами, для выяснения обстоятельств доставили ее в Управление полиции Бостандыкского района, – рассказал старший инспектор специализированного батальона УМПС ДП Алматы Ернур Тілектес.

Женщину доставили в отдел полиции Бостандыкского района.