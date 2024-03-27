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Женщина хотела спрыгнуть с моста в центре Астаны: появилось видео ее спасения

В Астане с моста сняли женщину, суицид, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 13:00 Фото: ДП Астаны
В Астане патрульный полицейский удержал женщину от прыжка с моста, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 23 марта, а видео с ним полиция показала сегодня, 27 марта.

"Инспектор службы Полка патрульной полиции Евгений Казаков спас 42-летнюю женщину, которая пыталась прыгнуть в реку Есиль. Инцидент произошел днем, на мосту по улице Сарайшык. Во время обхода территории полицейский находился под мостом, когда заметил женщину на краю моста. Она сидела на выступе и собиралась броситься вниз", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

Лейтенант Казаков, не привлекая внимания, поднялся на мост, и, обхватив женщину, удержал ее от прыжка. Подоспевшие на помощь коллеги совместными усилиями вытянули астанчанку на мост.

До приезда бригады скорой помощи полицейские оказали ей первую помощь. 

3 марта в Сети появилось видео спасения подростка, который хотел спрыгнуть с подвесного моста в Семее.

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Ирина Капитанова
Астана
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