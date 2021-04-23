Бекшин внес изменения в постановление о карантине в Алматы

Главсанврач Алматы подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

Акимам районов, государственным органам, филиалу НПП "Атамекен" по городу Алматы (по согласованию), правоохранительным и специальным органам, руководителям учреждений Бекшин поручил обеспечить продолжение реализации пилотного проекта "Ashyq" с расширением участников на объектах предпринимательства.

Согласно внесенным изменениям и дополнениям, без ограничений (при соблюдении масочного режима и социальной дистанции) будут работать:

Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.);

Туристические компании, бизнес центры (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.);

Цветочные магазины, фотосалоны;

Медицинские организации и аптеки;

Музеи, зоопарк.

Что же касается парков, скверов, пешеходных зон, аллей, бульваров, площадей и других мест отдых, согласно документу, запрещено передвижение пешеходов на проспекте Жибек Жолы от улицы Аблайхана до проспекта Назарбаева. Также ограничена работа на их территории:

1) объектов общепита и мелкорозничной торговли в субботние и воскресные дни - запрет работы, за исключением летних площадок, услуг на вынос, доставку и объектов общественного питания - участников проекта "Ashyq" с режимом работы 07.00 до 22.00.

2) в будние дни объектов общепита с режимом работы 07.00 до 22.00, соблюдением дистанции 2 м между столами при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках, работе обслуживающего персонала в масках и перчатках;

- в будние дни объектов мелко-розничной торговли с режимом работы 07.00 до 22.00, социальной дистанции не менее 2 м и нанесением разметки на прилегающей территории для соблюдения социальной дистанции, с оказанием услуг в масках с обязательной обработкой рук кожными антисептиками.

Вместе с тем, как следует из постановления, разрешено работать ТРЦ, торговым домам в субботние и воскресные дни (с 08.00 до 21.00), имеющим прививочные пункты; в будние дни - с 10.00 до 21.00, с заполнением не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, со строгим соблюдением масочного режима, социальной дистанции и использования антисептических средств организацией санитарных патрулей.

Объектам общественного питания, в том числе размещенным в ТРЦ, ТД в субботние и воскресные дни работать запрещено (за исключением летних площадок, услуг на вынос и доставку); в будние дни их деятельность разрешена с 07.00 до 22.00 с соблюдением дистанции 2 м между столами, при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках; при оснащении помещения рециркуляторами допускается до 50 посадочных мест в зале.

Объектам общественного питания, являющимся участниками проекта "Ashyq", продлили график работы с 07.00 до 24.00 (с соблюдением дистанции 2 м между столами, при заполняемости не более 50% и не более 50 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках).

Согласно документу, разрешена деятельность горнолыжного курорта "Шымбулак".

Разрешить количество посетителей до 750 человек при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, - следует из постановления.

Настоящее постановление вступает в силу с 24 апреля 2021 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.