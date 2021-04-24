Скандалом завершился бой казахстанца против россиянина

Бой казахстанского боксера Данияла Сабит против россиянина Игоря Царегородцева на международном турнире "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021", который проходит в России, завершился судейским скандалом, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, Сабит встретился с Царегородцевым в полуфинале в весовой категории до 49 кг.

Этот бой закончился скандальным поражением казахстанца раздельным решением судей - 2:3 (30-27, 29-28, 28-29, 28-29, 28-29), - говорится в сообщении.

Отмечается, что работавшие на этом поединке российские комментаторы выразили недоумение таким судейством. По их мнению, казахстанец был лишен заслуженной победы.

Вот так вот. Что-то я не понял. Я не понял этого, - высказался один из комментаторов о судейском решении.

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Судьи отправили в финал турнира Игоря Царегородцева, где он сразится с боксером из Узбекистана Надиржоном Мирзахмедовым.