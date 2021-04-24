Иммигрировать в США казахстанцам станет проще

Казахстанцам стало проще иммигрировать в США, сообщает zakon.kz.

По данным Almaty.tv, это связано с приходом нового президента Джо Байдена.

Как отметила руководитель отдела Генерального консульства США в Алматы Алиса Каралла, новая администрация предприняла ряд мер в области визовой политики и процедур.

Прокламации, ограничивавшие множество категорий иммиграционных и трудовых виз, больше недействительны, - уточнила она.

Теперь казахстанцы, которые ждали, когда они смогут иммигрировать в США, чтобы воссоединиться со своими семьями или приступить к новой работе, могут возобновить рассмотрение своих заявок.

На сегодня посольство в Нур-Султане оказывает все виды не иммиграционных визовых услуг, тогда как в Алматы, мы оказываем услуги преимущественно по иммиграционным визам. К сожалению, в Алматы в ближайшее время мы не планируем назначать дополнительные собеседования по не иммиграционным визам до тех пор, пока мы не сократим количество накопившихся заявок на получение иммиграционных виз, - сообщила она.

Также в консульстве сообщили, что вводить национальные паспорта вакцинации в США пока не планируют и для свободного посещения Америки необходимо только наличие актуального ПЦР-теста.