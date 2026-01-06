Получить паспорт станет проще в Казахстане

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на брифинге в правительстве анонсировал новую онлайн-услугу по перевыпуску личных документов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее была запущена услуга по перевыпуску удостоверения личности в режиме онлайн.

"Мы планируем расширять в текущем году на другие подвиды – то есть это перевыпуск по утере, новый выпуск. В том числе мы совместно с МВД планируем в текущем году расширить данную услугу – по паспортам", – сказал Коняшкин.

Он также объяснил, почему это не было внедрено сразу.

"Почему мы идем поэтапно? Потому что мы должны убедиться и удостовериться, что процесс удобный для гражданина, что процесс безопасный, что процесс действительно эффективно работает. Поэтому мы запустили пилотный проект, в его рамках, как я сказал, один из видов был запущен. Будем масштабировать в текущем году, и я надеюсь, что до конца года развернем уже онлайн-формат на другие остальные подвиды и виды документов", – добавил первый вице-министр.

В октябре 2025 года мы писали, что казахстанский паспорт ждет редизайн.