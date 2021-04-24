Аким СКО отреагировал на пост в соцсетях о закрытом сквере

Недавно в соцсетях было обращение жителя Петропавловска о том, что сквер за Казахским театром им.Муканова недоступен для населения, сообщает zakon.kz.

Аким СКО Кумар Аксакалов поддержал предложение жителя города.

На мое имя через соцсети поступили предложения по благоустройству территории близ казахского театра имени С.Муканова. Это правильная и полезная инициатива, которую мы поддерживаем. В этом году здесь будут установлены скамейки, посажены деревья, появятся дорожки для прогулок. Начало положено – уже убрали ограждения вокруг сквера. Сегодня здесь провели субботник. Буквально через несколько месяцев на этом месте мы увидим большой сквер, площадью с гектар, который станет любимым местом отдыха живущих рядом людей, - написал глава региона на своем аккаунте в соцсетях.



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В прошлом году в городе разбили 5 новых скверов, в этом году появятся еще 7 в различных частях областного центра. Завершится реконструкция центрального парка. Продолжится благоустройство улицы Брусиловского. Она будет расширена и оформлена в едином стиле между улицами Пушкина и Булавского.

Улица Жукова заиграет новыми красками и преобразится. Там сделают красивую аллею. Возле кукольного театра обустроят сквер для детей. Также скверы появятся рядом с новым казахским театром и по улице Алтынсарина.

Хочу также остановиться на улучшении придомовых территорий. За 4 года было заасфальтировано порядка 400 дворов. На этот год мы запланировали привести в порядок 82 придомовых площадки. Оборудовали в 2020 году 45 бесплатных парковок для автовладельцев, в этом году построим еще 47. Все эта работа приводит к созданию благоприятной городской среды для каждого жителя Петропавловска, - резюмировал Кумар Аксакалов.